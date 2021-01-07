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Dünyanın en zengini Jeff Bezos, tahtını Elon Musk'a devretti!

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Jeff Bezos, listedeki yerini Elon Musk'a bıraktı. Tesla markasıyla hafızalara kazınan Musk, 185 milyar doları aşan servtiyle 'Dünyanın en zengin kişisi' unvanına sahip oldu.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, tahtını Elon Musk'a devretti!

2020'nin yaz aylarında dudak uçuklatan servetiyle dünyanın en zengin kişisi ilan edilen Amazon'un CEO'su Jeff Bezros, tahtını devretti. Tesla markasının CEO'su Elon Musk,185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etti.

ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ EN HIZLI YÜKSELİŞ

CNBC'nin haberine göre Tesla’nın hisse fiyatlarının artmasının ardından, şirketin CEO’su Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanları sıralamasının tepesine oturdu. Böylelikle Musk, bu unvanı 2017’den beri elinde tutan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan almış oldu. Bezos, 184 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada bulunuyor.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, tahtını Elon Musk'a devretti!

Musk’ın servetindeki artış, zenginler listesindeki en hızlı yükseliş olarak tarihe geçti. Bu artış ayrıca, ünlü girişimcinin son 18 aydaki şahsi çabaları ve nakit paradaki eriyişi işaret ediyor.

2020’ye 27 milyar dolarlık servet ile başlayan ve dünyanın en zengin 50 insanı içerisinde yer alan Musk, Tesla hisselerinde 9 katlık artışla birlikte servetine 150 milyar doları aşkın miktar daha ekledi.

Şirketin piyasa değeri ise 737.6 milyar dolara çıktı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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