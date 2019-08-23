Dünyanın en zenginiydi! Hayatını kaybetti

Koch Industries'in sahiplerinden olan David Koch (79) hayatını kaybetti.

Dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan ve serveti 50 milyar dolara yaklaşan ABD'li iş adamı David Koch 79 yaşında hayatını kaybetti.

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE EMEKLİ OLMUŞTU

Koch, kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile biliniyordu. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries’te göreve başlamıştı.

5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.

DAVID KOCH KİMDİR?

Amerikalı bir işadamı olan David Hamilton Koch, hayırsever, politik aktivist ve aynı zamanda kimya mühendisidir. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci özel şirket olan aile şirketi Koch Industries'e katıldı. 1979'da bağlı kuruluşu olan Koch Engineering'in başkanı oldu. Koch, kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile biliniyordu. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries’te göreve başlamıştı. 1980’de ABD Liberter Partisinden ABD Başkan Yardımcılığına aday oldu ve kampanyanın finanse edilmesine yardım etti. Kendisi ve erkek kardeşi Charles, siyasi savunma gruplarına ve neredeyse tamamen cumhuriyetçi olan siyasi kampanyalara bağışta bulundu.

2008 yılında New York Eyalet Tiyatrosu’nun yenilenmesi için 100 milyon dolarlık bir armağanda bulunması ardından David H. Koch Tiyatrosu olarak değiştirildi.