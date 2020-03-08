Dünyanın en zor sporunu yapıyorlar, destek bekliyorlar

Dünyanın en zor sporları arasında gösterilen sualtı ragbisinde Ege Sualtı Sporları Kulübü, U21 kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu hem kadınlarda hem erkeklerde gol yemeden kazanarak rekor kırdı. Milli Takım Antrenörü ve Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Tarkan Laleli, bu branşın daha fazla tanınması gerektiğini ifade ederek, sponsor desteği beklediklerini söyledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) çatısı altında yapılan bir spor olan sualtı ragbisi, genç ve gelişmeye açık bir branş. Dünyanın en zor sporları arasında gösterilen sualtı ragbisi, fazla tanınmayan bir branş olsa da Türkiye, bu branşta milli takım ve spor kulüpleri düzeyinde birçok başarıya sahip. Türkiye, 2016 ve 2018 yıllarında bu branşta hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu kazandı. Kulüp bazındaysa Ege Sualtı Sporları Kulübü, sualtı ragbisinde lider konumunda bulunuyor. İzmir'de faaliyet gösteren Ege Sualtı Sporları Kulübü, hem yaşadığı şampiyonluklarla hem de milli takıma kazandırdığı sporcularla dikkat çekiyor. Milli takım antrenörlerinin görev yaptığı kulüp, geçtiğimiz haftalarda yapılan 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Destek bekliyorlar

Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Tarkan Laleli (38), şampiyona için sezon başından bugüne kadar yoğun bir performans gösterdiklerini ve bunun meyvelerini kazanılan kupalarla topladıklarını söyledi. Laleli, elde ettikleri şampiyonluklarda gol yemeden rekor kırdıklarını belirterek, "Bu başarı gerçekten çok ciddi bir rekor. Bu başarıyı hem yerel hem de ulusal medyada duyuramadığımızı düşünüyoruz. Bu olay sporcularımızı da olumsuz anlamda etkiliyor. Sporcular bütün sezon boyunca bu şampiyona için çaba gösteriyorlar. Elde etmiş oldukları bu başarıların yeterince takdir topladığını göremiyoruz. Bu kanayan en büyük yaramız. Branşın daha fazla tanıtımının yapılması gerekiyor. Daha fazla sponsor desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"En önemli problem derin havuz sayısının yeterli derecede olmaması"

Ege Sualtı Sporları Kulübü olarak Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde üç farklı yaş kategorisinde şampiyonluklar yaşadıklarını belirten Tarkan Laleli, bugünlere sporcuların istekleri ile gelebildiklerini ancak velilerin de desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Yaşanılan şampiyonluklarla beraber sporcu sayısının da günden güne arttığını ifade eden Laleli, en büyük sıkıntılarınınsa tesis konusunu olduğunu söyledi. Laleli, "Türkiye'de derin bir havuz bulmak gerçekten çok zor. Bu branş bu yüzden sadece İzmir'e kitli kalmış durumda. Bu branşı tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz ama bizim elimizi kolumuzu bağlayan en önemli problem derin havuz sayısının yeterli derecede olmaması" diye konuştu.

"Daha fazla sporcu daha fazla başarı demek"

Sualtı ragbisine başlamak isteyen çocuklar için de konuşan Laleli sözlerine şöyle devam etti:

"Çok küçük yaşlardan itibaren paletli yüzme branşıyla tanıştırdığımız çocukları ilerleyen dönemlerde sualtı hokeyi ve sualtı ragbisi ile tanıştırıyoruz. Kulübümüzün altyapısında olan sporcular öncelikle paletli yüzme tekniklerini geliştiriyorlar. Performanslarını artırdıktan sonra takım sporları ile tanıştırıyoruz. Kendi çapında dahi olsa yüzmeyi bilen her yaşta sporcuya kulübümüzün kapıları açık. Daha fazla sporcu daha fazla başarı anlamına geliyor. Bu yüzden bu ekstrem ve alternatif sporu tüm genç sporcularımızın muhakkak denemelerini tavsiye ediyorum."

İzmir, 2020 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Sualtı ragbisi branşında 14 kulübü bünyesinde barındırarak bu alanda Türkiye'de öncü olan İzmir, 2020 yılının ağustos ayında ise Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarkan Laleli de bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, "Başarılarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Bir dünya şampiyonluğu daha ev sahipliğini yaptığımız İzmir'de kaldırmayı planlıyoruz" dedi. Laleli son olarak, çalıştıkları tesis için Ege Üniversitesi rektörlüğüne, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna ve sponsor desteği olan İzmir Ticaret ve Organize Sanayi Bölgesi yönetim kuruluna teşekkür etti.

Emeklerinin karşılığını şampiyonlukla aldılar

U21 Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda şampiyon olan Ege Sualtı Sporları Kulübü takımının kaptanı İdil Altan (16), kupayı kazanmak için takım arkadaşlarıyla birlikte çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Altan, tüm çalışmalarını şampiyonalarda derece almaya yönelik yaptıklarını belirterek, "Şampiyonada başa baş yarıştığımız takımlar da oldu, hiç zorlanmadığımız takımlar da oldu. Tabii ki turnuvanın eğlenceli tarafı başa baş yarıştığımız takımlarla oluyor. Kupayı kazandıktan sonra iyi tepkiler aldık, benim ve takım arkadaşlarımın aileleri hep bizi destekledi. Antrenörlerimiz de bizim şampiyon olabilmemiz için çok destek oldular, biz de onlara emeklerinin karşılığını verdik" ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörleriyle çalışmak avantaj

U21 Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan Ege Sualtı Sporları Kulübü'nün kaptanı Ayberk Sayın (19) ise, milli takım antrenörleriyle çalışmanın performanslarını olumlu yönde etkilediğini ve onların dediklerini harfiyen uygulamaya çalıştıklarını ifade etti. Sayın, "Haftada üç ya da beş antrenman yapıyoruz, daha çok performans antrenmanları, yüzme ve taktik antrenmanları yapıyoruz. Şampiyona da çok farklı duygular hissettim. Takım ruhumuz var ve takım arkadaşlarımız için her şeyi yapıyoruz, bunlarla birlikte fedakarlıklar yapıyoruz" diye konuştu.

Sualtı Ragbisi nedir?

3.5 metre - 5 metre derinliğe sahip havuzlarda 6 sporcu havuzda 6 sporcu yedekte olarak oynanan sualtı ragbisinde amaç, içinde tuzlu su konsantresi bulunan topu oyun alanının karşılıklı dip kenar köşelerindeki kalelerin içine sokarak sayı elde etmek. Bir kontak sporu olan sualtı ragbisi, basit kurallarla çerçevelenmiş göğüs göğse muharebeye dayalı üstün performans gerektiriyor.

Kaynak: İHA