Dünyanın farklı kıtalarından geldiler, Türkçe’yi BUÜ’de öğrendiler

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) aldıkları Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayan misafir öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi, dünyanın 6 farklı kıtasından Bursa'ya gelen öğrencilerin gerçekleştirdiği Türkçe mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görmek için gelen 356 misafir öğrenci, başarı ile tamamladıkları Türkçe eğitimlerinin ardından sertifikalarına kavuştu. ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyenler, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, dillerin kullanıldıkları toplumun aynası olduğunu söyledi. Günümüzde çok geniş bir coğrafyada Türkçe öğrenmek isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Müdür Yediyıldız, "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 2013 yılında bugüne kadar Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'dan, Kuzey Doğu ve Güney Afrika'dan, Asya'dan ve hatta Amerika'dan binlerce öğrenciye Türkiye öğretiyor, akademik ve sosyal açıdan önlerini açıyoruz. 2015-2016 yılında 250, 2016-2017 yılında 366, 2017-2018 yılında 383, 2018-2019 eğitim döneminde de 356 öğrenciye sertifika verildi. Toplam bin 355 öğrenciye Türkçe öğrettik ve onlara üniversitemizde Türkçe öğretim yaptırdık. Misafir öğrencilerimizden istediğimiz, gönlümüzdeki sevgiyi ilgili ülkelerinize götürmenizdir. Çünkü biz aynı şarkının çocuklarıyız. Bütün dünyaya da aynı sevgiyi anlatmak üzere yetiştirilmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler davetlileri Türkçe ve kendi dillerinde selamladı. Eğitmenlerinden öğrendikleri Türkçe şiir ve şarkıları da seslendiler misafir öğrenciler, tiyatro gösterileri ve çeşitli skeçler oynadı. Törenin sonunda sertifika almaya hak kazanan tüm öğrencilere belgeleri teslim edildi.

Kaynak: İHA