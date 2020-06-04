Dünyanın farklı noktalarından 11 bilim adamı KKKA aşısı için çalışma yapıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, dünyanın farklı ülkelerinden 11 bilim adamının içerisinde bulunduğu ekibin KKKA hastalığına karşı aşı çalışmasını yürüttüğünü ve 1 yıl içerisinde aşının insanlar üzerinde denenecek hale geleceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin KKKA hastalığı tedavisinin en iyi yapıldığı noktalardan birisinin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi olduğunu belirtip KKKA aşı çalışmalarının Sivas'ta da yürütüldüğünü söyledi. Çetin, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi hastanemiz kene tedavisinin en iyi yapıldığı yerlerden bir tanesi, ölüm oranları yüzde 3'lere kadar düştü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesindeki enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji anabilim dalımızda tedaviler hızla yapılmakta ve iyileşen hastalarımızın oranları yüzde 80'lere çıktı. Bundan sonraki süreçte de bizim üniversitemizde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Dr. Nazif Elaldı arkadaşımızın da içerisinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından aşı çalışmaları yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Norveç, İngiltere, Fransa ve Amerika'dan bilim adamlarının içerisinde bulunduğu 11 kişilik bir ekip geçen sene Sivas'ta çalıştay yapmak suretiyle aşıda yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Biz yaklaşık 1 yıl içerisinde bu aşının insanlar üzerinde denenecek hale geldiğini ve arkasından da geniş insan popülasyonlarında kullanılacağını biliyoruz. 1-1 buçuk yıla kadar KKKA karşı aşının geliştirilmesini biz Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi olarak desteklemekteyiz ve çalışmaların bir kısmınında fakültemizde öğretim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Ben şuna inanıyorum, Sivas'ımız bu konuda bir merkez olmuştur ve bundan sonraki süreçlerde de aşının bulunmasında, aşının da üretilmesinde ve aşının yaygınlaştırılması konusunda da merkez olmaya devam edecektir. Zoonotik hastalıklar artık çağımızın hastalığı haline gelmiştir. Yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar çağımızın önemli hastalıklarıdır. Kuş gribi, domuz gribi, sars, mers gibi bir takım hastalıklar vardı önceden şimdi biliyorsunuz Kovid-19 ve KKKA hastalığı yaklaşık 20 yıldır ülkemizi etkiliyor. O yüzden biz Sivas'ı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlının son döneminde aşı merkezi olan Sivasımızın tekrar aşı merkezi olması konusunda öneriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA