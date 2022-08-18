Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki üçlü zirve sona erdi.

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Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Liviv şehrine gitmişti. Burada Zelenskiy ile 2 saat boyunca baş baş görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sona, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleşen üçlü zirveye katıldı.

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi 2 saat sürdü. Zirvede Türkiye ile Ukrayna arasında savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için anlaşma imzalandı.

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

ÜÇLÜ ZİRVENİN DETAYLARI

Yaklaşık 40 dakika süren zirvede tahıl anlaşması, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durum ele alındı.

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

Dünyanın gözü Ukrayna'da! Erdoğan - Zelenskiy - Guterres görüşmesi sona erdi! İşte konuşulan konular

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