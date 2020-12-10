Dünyanın umudu Pfizer/BioNTech aşısından kötü haber: Veriler hacklendi!

ABDli şirket Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından ortak olarak geliştirilen BNT162b2 isimli koronavirüs aşısının verileri hacklendi. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Avrupa İlaç Kurumu'na siber saldırıda bulunularak, geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile ilgili belgelere yasa dışı olarak giriş yapıldığı duyuruldu.

ONAY SÜRECİNİ ETKİLEMEYECEK

Pfizer ve BioNTech’in açıklamasında, EMA’nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği vurgulanırken Avrupa Birliği’nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA’dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA’nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı.

Pfizer ve BioNTech'in açıklamasının ardından Avrupa İlaç Kurumu tarafından söz konusu saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19’a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere’de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.

Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.