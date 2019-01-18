ÇANAKKALE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor." dedi.

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, köprünün Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023 yılına planlandığını ancak projenin 18 Mart 2022'de tamamlanacağını belirtti.

"İstanbul'u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih'in gemileri karadan bir gecede Haliç'e indirdiği gibi buradan da biz o tarihi köprünün temelini karadan denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra yerleştiriyoruz." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece, dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."

(Sürecek)









Kaynak: AA