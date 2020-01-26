Kobe Bryant helikopter kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Kızlarının da olduğu 5 kişi içinden kurtulan olmadı. İşte Kobe Bryant son durum...

ABD’de magazin basının en önemli kuruluşlarından biri olan TMZ’nin son dakika geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Kimliği henüz belli olmayan 4 yakınıyla seyahat eden efsane ismin helikopteri yere çakıldı ve alev aldı.

TMZ’ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.

Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

KOBE BRYANT SON DURUM

ESPN ve Reuters Haber Ajansı, ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın Kaliforniya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberini doğruladı.

Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasından görüntüler de yayınlanmaya başladı.

Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

ESPN ve Reuters Haber Ajansı, ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın Kaliforniya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberini doğruladı.

Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010’da NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti.

2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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