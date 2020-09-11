'Dur' ihtarına uymadı! Çarpan lokomotifle ölümün eşiğinden döndü

Rusya'da hemzemin geçide yaklaşan bir otobüs 'Dur' ihtarına uymayıp lokomotifin geldiğini de fark etmeyerek karşıya geçmek istedi. O anda gelen lokomotifin sert bir şekilde otobüse çarpması sonucu araç, rayların dışına çıkıp devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.