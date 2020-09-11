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  3. 'Dur' ihtarına uymadı! Çarpan lokomotifle ölümün eşiğinden döndü

'Dur' ihtarına uymadı! Çarpan lokomotifle ölümün eşiğinden döndü

Rusya'da hemzemin geçide yaklaşan bir otobüs 'Dur' ihtarına uymayıp lokomotifin geldiğini de fark etmeyerek karşıya geçmek istedi. O anda gelen lokomotifin sert bir şekilde otobüse çarpması sonucu araç, rayların dışına çıkıp devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

Rusya’nın Tver bölgesinde yaşanan olayda bir lokomotif kurallara uymayıp hemzemin geçitten geçmek isteyen bir otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle rayların dışına çıkıp devrilen otobüste bulunan şoför yara almazken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otobüs şoförünün ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

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11 Eylül 2020 Cuma 11:13
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