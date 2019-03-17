'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan U.C.N.'nin üzerinden ve kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şair Eşref Bulvarı üzerinde hareket halinde olan 35 TUA 99 plakalı motosiklet sürücüsü U.C.N.'den şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü ise ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında çıkan kovalamaca Dr. Enver Bey Caddesi üzerinde sona erdi. Yakalanan U.C.N.'nin üzerinde yapılan aramada, montundan 15 cm büyüklüğünde 2 bıçak, uyuşturucu madde içiminde kullanılan alet, uyuşturucu içimi için hazırlanan 3 çakmak, muşta ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, kovalamacası sırasında, U.C.N.'nin yol kenarına poşet attığı görülünce, şüpheliyi yakalayan ekipler, poşetin atıldığı bölgeye gitti. Şüphelinin attığı poşeti incelemeyen ekipler, poşetin içerisinden 24 gram Skunk, 20 uyuşturucu hap ve 16 tabanca fişeği ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan U.C.N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA