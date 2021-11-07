"Dur" ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!Misk ne demek, TDK'ya göre Misk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı!Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı! 19 kişi yaşamını yitirdi!İşten çıkarılan kapıcı evi ateşe verdi! Yangın söndürme ve su vanalarını kapatmış!Meteorolojiden pus ve sis uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 7 Kasım 2021 Pazar? İşte il il hava durumu...Kız Böceği ne demek, TDK'ya göre Kız Böceği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Migmatit ne demek, TDK'ya göre Migmatit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arkaik ne demek, TDK'ya göre Arkaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mezkûr ne demek, TDK'ya göre Mezkûr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. "Dur" ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!

"Dur" ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisi çarparak yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı.

"Dur" ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda asayiş uygulaması başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü için bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru S.G'ye otomobiliyle çarparak bölgeden uzaklaştı.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı polis memuru Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT