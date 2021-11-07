"Dur" ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisi çarparak yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı.
Mersin-Antalya D-400 kara yolunda asayiş uygulaması başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü için bir aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru S.G'ye otomobiliyle çarparak bölgeden uzaklaştı.
YARALI POLİSİN DURUMU İYİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı polis memuru Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.