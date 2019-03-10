’Dur’ ihtarına uymayan defineci açılan ateş sonucu yaralandı

Sındırgı'da ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak jandarmanın "dur" ihtarına uymayan şüphelilerden, açılan uyarı atışı sonrası 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cüneyt Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin geldiğini gören S.Ö. ve H.K. "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Kaçan şüphelileri kovalamaya başlayan jandarma ekipleri, tabanca ile ilki havaya ikincisi çalılık alana olmak üzere iki el ateş etti. Olay yerinden kaçan S.Ö. ikinci atış sonucu yaralı olarak yakalandı. Yaralı şahıs Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şüphelinin sorgusuna başlanıldığı öğrenildi

Kaynak: İHA