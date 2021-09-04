Durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz eden O.Ç. meydan dayağından kaçamadı!

Dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahıstan rahatsız oldu. Ardından uzaklaşmak isteyen kadınlar O.Ç.'nin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark edince bağırmaya başlayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak darp etti.

BAŞKA KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Cep telefonu elinden alınan O.Ç.'nin galerisinde çok sayıda kadının fotoğrafı olduğu ortaya çıkarken, vatandaşlar dayağın ardından şahsı yakında bulunan polis merkezine götürerek teslim ettiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç. ardından adliyeye sevk edildi.