Yunanistan Sağlık Bakanı açıkladı! Aşı olmayan sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldıİBB duyurdu! 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacakŞanlıurfa'da baba vahşeti! Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yaktıDurakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz eden O.Ç. meydan dayağından kaçamadı!Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için aşı çağrısı! "Hayatı herkes için kolaylaştıralım"11 yıllık eşi Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie itirafıyla herkesi hayrete düşürdü! "Kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim"Arkadaşının, 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini gören baba polisten önce bulup öldürdü!Tülin Şahin'e kızının babası tarafından dava açıldı! Zorlama hapsi isteniyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz eden O.Ç. meydan dayağından kaçamadı!

Durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz eden O.Ç. meydan dayağından kaçamadı!

İstanbul'da durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edilmesinin ardından karakola götürüldü.

Durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz eden O.Ç. meydan dayağından kaçamadı!

Dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahıstan rahatsız oldu. Ardından uzaklaşmak isteyen kadınlar O.Ç.'nin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark edince bağırmaya başlayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak darp etti.

BAŞKA KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Cep telefonu elinden alınan O.Ç.'nin galerisinde çok sayıda kadının fotoğrafı olduğu ortaya çıkarken, vatandaşlar dayağın ardından şahsı yakında bulunan polis merkezine götürerek teslim ettiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç. ardından adliyeye sevk edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT