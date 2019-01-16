Durakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde durakta kalp krizi geçiren bir vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Hisarkapı Kavşağı'ndaki şehir içi minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Halil Osman Cin, marketten alışveriş yapmak üzere evden ayrıldı. Cin, Hisarkapı Kavşağı'ndaki şehir içi minibüs durağına geldiğinde, kalp krizi geçirdi. Cin'in yere yığıldığını ve hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı kalp masajı uygulayarak Kula Devlet Hastanesine getirdi. Burada uzun süre kalp masajı yapılan Cin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı şüpheli ölüm vakası olarak değerlendirerek durumu Alaşehir Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirdi. Ola yeri inceleme ekipleri olayın olduğu çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, Halil Osman Cin'in cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA