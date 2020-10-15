Almanya'da Lig Kupası maçları heyecanı devam ediyor. Bundesliga'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, alt lig takımlarından Düren ile karşılaşacak. Almanya futbol liglerinin 5. basamağı olan Oberliga'da mücadele eden Düren Merzenich takımının, Bayern Münih karşısında şansı zor gözüküyor. Bu sezon Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Bayern Münih, 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Düren - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

DÜREN - BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak olan Almanya DFB Pokal 1. Tur maçında Düren - Bayern Münih karşılaşacak. Mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak. Son şampiyon Bayern'in mücadeleye yedek kadro ile çıkması bekleniyor.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Bu akşam Almanya Kupasında Düren ile karşılaşacak olan Bayern Münih, maçın mutlak favorisi. Mücadelenin Türkiye'de de yayıncısı bulunuyor. Düren - Bayern Münih maçı, D-Smart platformunda yayın yapan Spor Smart kanalından izlenebilecek.

SPOR SMART kaçıncı kanalda? Nasıl izlenir? Spor Smart frekans