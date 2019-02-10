Durgun olan çiçekçilik sektörü 14 Şubat’ı dört gözle bekliyor

Son dönemde durgun olan çiçekçilik sektörü gözünü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne çevirdi. Çiçekçiler, 14 Şubat'ı "kurtarıcı gün" olarak yorumladı.

Özel günlerde ilginin yoğun olduğu çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dört gözle bekliyor. Son dönemde satışların durma noktasına geldiğini belirten esnaf, 14 Şubat itibariyle bu durumun değişmesini ümit ediyor. Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Levent İmrak, Sevgililer Günü'nün yaklaşması sebebiyle beklentilerinin arttığını dile getirerek, "Şu an satışlarımız durma noktasında diyebiliriz. 14 Şubat'ta beklentilerimiz elbette var. Tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat'ı da heyecanla bekliyoruz. Durgun geçen şu süreçte "kurtarıcı gün" olarak öngörüyoruz. Öte yandan 14 Şubat'taki çiçek fiyatları konusunda da değinecek olursak haliyle fiyatlar biraz arttı. Arz talep meselesi ortaya çıktığı zaman üretici iç piyasayı karşılayamıyor. Yurt dışından ithal ürünler ile destek sağlanıyor, haliyle fiyatlar da artıyor. Bunun akabinde mevsim itibari ile zaten çiçeklerin yetiştirme maliyetlerinin artmasından dolayı da durum bu şekilde. Aşırı yoğun talep de bunda bir etken. Çiçeğin yurt dışından gelmesi gibi birçok etken var. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da seraların zarar görmesi de buna zemin hazırladı. Gülün fiyatına bakacak olursak gülün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Şu an gülün tanesi 10-20 lira arası değişiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA