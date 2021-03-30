Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç biyografi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın atanmasının ardından Keskinkılıç hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? İşte MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç'ın biyografisi...

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