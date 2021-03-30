Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç biyografi
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın atanmasının ardından Keskinkılıç hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? İşte MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç'ın biyografisi...
Resmi Gazete'nin 30 Mart 2021 tarihli 31439. sayısında yer alan karara göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç atandı. Peki; Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir?
DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ KİMDİR?
AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in eski danışmanı Ali Keskinkılıç, MKEK Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve atandı. Keskinkılıç Karabük'ün Eskipazar nüfusuna kayıtlıdır.
30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete'de neler var? Resmi Gazete'de bugün