Durmus Dogukan Aydas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durmus Dogukan Aydas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Durmus Dogukan Aydas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Durmus Dogukan Aydas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Durmus Dogukan Aydas 13 Şubat 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Durmuş Doğukan Aydaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Durmus Dogukan Aydas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Durmus Dogukan Aydas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Durmus Dogukan Aydas'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Durmus Dogukan Aydas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Durmus Dogukan Aydas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Durmus Dogukan Aydas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Durmus Dogukan Aydas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2017 yılında Düzcespor

16 Eylül 2020 yılında Serik Belediye

27 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Durmus Dogukan Aydas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Durmus Dogukan Aydas şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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