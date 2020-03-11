Dursun Özbek: Mevcut yönetim, 'hisseleri sat, vekalet verelim' dedi, ben de kabul ettim

"Galatasaray'a fayda üretmek için 21 milyon Euro dolayında bir kasa kolaylığı sağladım"

"Dursun Özbek Galatasaray'ın hissesini sattı demek için bana teklif yapmışlar"

"Benim Galatasaray'ın hisselerini sattığımı söyleyenleri kınıyorum"

Galatasaray Eski Başkanı Dursun Özbek, kulübün hisselerini sattığı yönündeki söylemi kınadığını belirterek, "Dursun Özbek hisseleri sattı demek için bana bu teklifi yapmışlar. Bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Mustafa Cengiz başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı, buna gitmek istemeyiz; biz vekalet verelim sen sat, dediler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, "Bazı söylem ve yorumlar bu konuşmayı mecbur etti. Her zaman gündemden düşmesi için gayret sarf ettim ama yönetim her zaman Dursun Özbek turizm şirketinin kulübe sağlamış olduğu kasa kolaylığı hep bir problem ve yanlış iş gibi yansıtıldı. Söz konusu şirket Galatasaray'a fayda üretmek için bu kasa kolaylığını sağladı. Yaklaşık 21 milyon Euro çerçevesindeydi. Söz konusu rakam 21 milyon Euro yani 140 milyon TL. Bu, Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu finansal duruma katkı yapmak içindi. Yönetime gelince; Mustafa Cengiz'e de söyledim, sizi hiçbir şekilde sıkıştırmayacağız, dedim. Bir program şeklinde yapacağız. Yasal mevzuat çerçevesinde defalarca Albayrak ve başkan ile bunu tasfiye edelim gibi telefon görüşmeleri oldu. Şirket alacakları çerçevesinde şirketin bu alacağı içinde yasal takip yapmak zorunluluğum vardı. Bu görüşmeler netice alınmayınca şirket yasal takibe zorunlu kaldı. Geçtiğimiz sene sonuna doğru kulüple bir mutabakat imzaladık. Kulüp bize şöyle bir teklif yaptı; Onlar da Bankalar Birliği'ne bu borcun tasfiyesi ve hisse senedi satışından elde edilecek olan nakit akışı için 5 milyon dolar bir hisse senedi turizm şirketine verilecek. Geriye kalan 14-15 milyon Euro da vadelenmesi olacak şeklinde bir mektup verdiler. Biz kulübün bugünkü durumunu iyi bildiğimizden teklifi kabul ettik. Dedim bir prtokol yapalım ve bu şekil devam etsin. Kaan Kancal, protokol yapılırken 3,1'lik hisseyi Dursun Özbek sattı, diyor. Hisseler Galatasaray'ın bir malı. Senin rızan olmadan Dursun Özbek turizm bunu satamaz. Bir toplantı yapıldı, Yusuf Bey, ben ve Ziraat Bankası Genel Müdürü vardı. Dendi ki kulübün parası var, dolayısıyla turizme olan borç nakit vasıtası ile ödenebilir. Ama Sayın Günay, paranın yeri hazır futbolcular, herkes bunu bekliyor, dedi. Biz vermiş olduğumuz teklif ile hisse satışından gelen geliri biz onlara verelim, geri kalanını vade yap, dediler. Biz kasadan ödenmesini tercih ederdik. Biz, satın hisseleri, parasını verin, dedik; onlar biz satmayız, dedi. Biz sana vekalet verelim sen sat, dediler. Bana vekalet verilince, ben satınca, yönetim satmış oldu" şeklinde konuştu.

"DURSUN ÖZBEK GALATASARAY'IN HİSSESİNİ SATTI DEMEK İÇİN BANA TEKLİF YAPMIŞLAR"

Kendisinin Galatasaray'ın hisselerini sattığı yönündeki söylemin yanlış olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Bugün çok rahat, Dursun Özbek hisseleri sattı, demek için bana bunu teklifi yapmışlar. Bunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunu söyleyenleri de kınıyorum. Galatasaray kendi borç yükünü hafifletmek için o hisselerin satışını düzenlemiştir. Kimse bu hisseleri satamaz. Ama bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Kasadaki bankalardaki mevcut paradan ödemek istemediniz ancak hisse satarak bunu karşılayabilirsiniz, dediniz. Mustafa Cengiz başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı, buna gitmek istemeyiz. Biz vekalet verelim sen sat, dediler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dursun Özbek'in açıklamaları

Kaynak: DHA