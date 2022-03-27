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  3. Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

Galatasaray'da tarihi Genel Kurul sürerken ilginç anlara da sahne olmaya devam etti. Üyelerden Cahit Göncü, kürsüye gelerek konuştuğu esnada Dursun Özbek ile ilgili yaptığı gaf ile sosyal medyanın diline düştü.

Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

Galatasaray Kulübü'nde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tarihi Genel Kurul'da yaşanan bir olay ise toplantının önüne geçti. Kürsüye gelerek konuşmada bulunan üye Cahit Göncü'nün hayatını kaybeden Galatasaray başkanları arasında Dursun Özbek'ii de sayması ilginç anlara sahne oldu.

Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

DURSUN ÖZBEK'E RAHMET DİLEDİ

Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Göncü'yü dinleyenler sözlere anlam veremezken Genel Kurul'da yer alan Dursun Özbek, o anları eğlenceli bir duruma çevirdi. "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalkarak salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

İBRASIZLIK KARARI

Öte yandan sarı-kırmızılı camiada oylama sona erdi. Yapılan oylamada idari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı. Buna göre mali açıdan ibra edilen Burak Elmas yönetimi idari açıdan ise ibra edilmemiş oldu..

Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!

Ramazan Sarı
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