Dursunbey Belediyesi’ne "sıfır atık belgesi"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır atık projesi" kapsamında uzun yıllardan bu yana detaylı olarak çalışmalarını sürdüren Dursunbey Belediyesi, il merkezinin ardından ilçeler arasında ilk "sıfır atık belgesi" alan ilçe oldu.

Sıfır atık konusunda yıllardır önemli çalışmalara imza atan Dursunbey Belediyesi, yürürlüğe giren sıfır atık yönetmeliğindeki tüm sorumlulukları bir bir yerine getirerek, merkez belediyelerinin ardından ilçeler arasında ilk "sıfır atık belgesi" alan ilçe oldu. Balıkesir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belediyenin sıfır atık ile ilgili yaptığı çalışmalar incelenirken, yapılan detaylı inceleme sonrası Dursunbey'e temel seviyede "sıfır atık belgesi" verildi. Sıfır atık belgesini elde ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Bozkır yaptığı açıklamada, "Dursunbey Belediyesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz sıfır atık projemiz bilindiği üzere geçtiğimiz yıl temmuz ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde projelendirilmiş ve yönetmelik olarak uygulanmaya başlamıştı. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın desteği ile daha önceden hazır olduğumuz sıfır atık projesinde eksik kalan tüm prosedürleri tamamlayarak Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne başvurularımızı yaptık. İlçemize gelen yetkililer yaptıkları incelemeler sonrası temel seviyede sıfır atık belgesini bizlere takdim ettiler. Belediyemize böyle önemli bir belgeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA