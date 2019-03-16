Dursunbey OSB'de ilk yatırımcı ile imzalar atıldı

BALIKESİR (AA) - Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kamulaştırma ve ihale çalışmalarının ardından ilk yatırımcı ile tahsis sözleşmesi imzalandı.

Bölgesel teşvik avantajları ile yatırımcıların ilgisini çeken Dursunbey OSB, iki farklı sektörden yatırımcının ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Orman atıklarından faydalanarak biyokütle üretimi yapan Bala Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gürbüz ile otomotiv yan sanayine yönelik madeni yağ ve antifriz üreten Özdoğanlar Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Özdoğan, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ile Dursunbey OSB ve yatırım ortamına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Bala Enerji Yatırım üretim ve Ticaret AŞ ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA