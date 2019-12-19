Dursunbey YBO’da Tarım Uygulamaları Atölyesi kuruldu

Dursunbey Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde hayata geçirilen proje kapsamında Dursunbey Ziraat Odası ile imzalanan protokolle kurulan serada uygulamalı tarım atölyesi projesi hayata geçirildi. Sera'ya ilk mahsul olarak marul ekimi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyelerinden hareketle, Dursunbey125.Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde sera kuruldu. Tarım uygulamaları atölyesi olarak açılan sera da marul dikimi gerçekleştirildi.

İlçe KaymakamıEmrullah Temizkan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulutve Okul Müdürü Sinan Işıktaştarafından imzalanan protokol ile hizmete açılan serada öğrenciler ve protokol tarafındanmarul dikildi ve sulama gerçekleştirildi. KaymakamEmrullah Temizkan, Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek bu çalışmanın Dursunbeyadına önemli olduğunu, öğrencilerin bu vesile ilehayat becerilerini artıracağını, üretime alıştıracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Dursunbey Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaptırılan sera için Başkan Hüseyin Bulut, ilçemiz köylerinden yatılı ve taşımalı olarak 244öğrenciye bilgi ve beceri kazandırma anlamında önemli bir görev yerine getireceğinden bahsetti. Ayrıca öğrencilerinseracılığın nasıl yapılacağıve neler üretilebileceklerinin öğretilmesi açısından okulaher türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. İlçe Milli Eğitim MüdürüÜmit Gökdemir ise, desteklerinden dolayı Ziraat Odası Başkanlığına ve okulda emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA