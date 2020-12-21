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  3. Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''

Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''

Geçtiğimiz gün instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan youtuber Duru Önver, takipçisinin 'Aynı anda iki kişiyle seks yaptım ve hamileyim, çocuk hangisinden bilmiyorum’ sorusuna verdiği yanıt izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 11:10
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