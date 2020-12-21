Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''
Geçtiğimiz gün instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan youtuber Duru Önver, takipçisinin 'Aynı anda iki kişiyle seks yaptım ve hamileyim, çocuk hangisinden bilmiyorum’ sorusuna verdiği yanıt izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.
Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!
Demet Evgar'ın kadın hakları sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları 19 aralık 2020
Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!
21 Aralık 2020 Pazartesi 11:10
Benzer Videolar