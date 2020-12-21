Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Duru Önver geçtiğimiz Instagram hesabından takipçilerine 'En gizli, belki en psikopatça, karanlık sırrınız ne?' diye sordu ve takipçilerinden gelen yanıtları yorumladı.

"AYNI AYDA 2 KİŞİYLE SEKS YAPTIM HAMİLEYİM"

Birbirinden ilginç itiraf niteliğindeki yanıtların arasında en dikkat çekeni ise , ‘Aynı ayda iki kişiyle seks yaptım ve hamileyim, çocuk hangisinden bilmiyorum’ yanıtı oldu.

"UMARIM YAKIŞIKLI OLANDANDIR"

Ancak bu ilginç yanıta Önver'in verdiği cevap ise 'Yok artık' dedirtti. Önver takipçisine “Umarım yakışıklı olandandır” dedi.

"KEYFİNE BAK!"

Önver,'in ‘Kendimden 17 yaş büyük hocamla aşk yaşadım’ diyene takipçisine de “Evli olmaması harika bir bonus, keyfine bak” demesi tepki çekti.

DURU ÖNVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Youtube üzerinden çektiği vlog’lar ile popülerlik kazanmaya başlayan Duru Önver 1997 doğumludur.

Önver, başına gelen sıra dışı olayları komik bir dil ile aktarmasından dolayı izleyici kitlesi kazanmayı başarmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan Önver son olarak sosyal medya hesabından yaptığı ilginç yorumla gündeme geldi.

Önver, 23 yaşındadır.