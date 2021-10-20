Durul Gence kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Durul Gence'nin biyografisi!

Türkiye'nin 70'li yıllarında müzik piyasasına damga vuran isim, 81 yaşındaki efsane davulcu Durul Gence, Uzun zamandır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gence, kansere karşı mücadelesini kaybedip, hayata gözlerini yumdu. Bunun ardından "Durul Gence kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. İşte Durul Gence'nin biyografisi!

DURUL GENCE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE DURUL GENCE'NİN BİYOGRAFİSİ!

Durul Gence, 14 Mart 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk öğretimin eğitimini Bahçelievler ilkokulunda gördü daha sonra Ankara Namık Kemal ortaokulundan mezun oldu. Bahçelievler İlkokulu Korosu’nda ve Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde çeşitli sahneler aldı. Özel piyano dersleri alan Gence, 1954 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesini kazandı. Okulun trampet takımına katılan müziğin dehası, orada şefliğe kadar yükseldi.

Somer Soyata (Erkan Gürsal) ve arkadaşları adıyla da tanınan Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Gurubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock’n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe ismini yazdırdı.

Askeri okuldan ayrılan Gence, 1959 yılında ODTÜ İdari bilimler Fakültesi'nde öğrenimini tamamladı. 1963 yılında Demirci’nin Bayramşah köyünde öğretmen olarak başlayan askerlik görevi, 1965 yılında Amasya 6. Tümen’deki yedek subay eğitimi ile biter.

1970 yılında Kafkas kahramanı Şeyh Şamil'e adanmış bir halk dansının ezgilerinden esinlenerek yaptığı düzenlemenin plağı ile başarının doruğuna ulaştı.

1971 yılında yılın sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’dan aldı.

Kendi adına doldurduğu plakların dışında ülkemizin Ajda Pekkan, Alpay Nazikioğlu, Erkut Taçkın, Ertan Anapa, Gönül Yazar, Rüçhan Çamay, Özdemir Erdoğan, Tanju Okan, Tayfun Karatekin ve gitarist Mehmet Ozan gibi ünlülerine plak, konser ve gece kulübü çalışmalarında eşlik etti.

Cazın flüt devi Herbie Mann'in ricası üzerine İstanbul konserinde kendisine eşlik etti. Birlikte çaldığı ünlü müzisyenler arasında Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading (ABD), Four Pennies (İngiltere), Lili Ivanova (Bulgaristan), Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel (Danimarka) gibi isimler sayılabilir. Bir yıl kadar Norveç'te kaldı.

Caz eğitimine katkılarından dolayı Arif Mardin'in önerisiyle "Boston Berklee School of Music"ten gönderilen bir burs ile ödüllendirildi.

Durul Gence, 1986 yılından itibaren uzun süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, Müzik ve Caz" dersleri verdi.

Bilgehan Erten (Klavye), Atilla Şentin (Üflemeli ve Vurmalı çalgılar) ve Murat Ulus (Bas)'tan oluşan DG-4 adlı grubu ile konserler verdi.

Eşi Melda ile birlikte Gence Çocuk Yuvası’nı kurdu. Daha sonra buna "Durul Gence Sanat Kursları" tabelası da eklendi.

Ankara, Gazi Osman Paşa Kırlangıç Sokak’ta ikamet eden Durul Gence, Melda hanım ile evlidir. Elvin adında bir kızı vardır.

Uzun süredir parkinson hastalığı ile uğraş Durul Gence Ankara'da üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 20 Ekim 2021 tarihinde 81 yaşında vefat etti.

Kaynak: Biyografi.info

DURUL GENCE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Durul Gence, uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.