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Dürzi ne demek, TDK'ya göre Dürzi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dürzi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dürzi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dürzi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dürzi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dürzi ne demek, TDK'ya göre Dürzi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dürzi ne demek? Dürzi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Dürzi kelimesi. Peki Dürzi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dürzi nedir, Dürzi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DÜRZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dürzi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dürzi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Dürzi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Suriye'nin Havran bölgesinde, Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk

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