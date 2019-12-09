DUS sonuçları 2019 açıklandı! DUS sonuçları 2019 ÖSYM sorgulama sayfası

DUS sonuçları oldukça merak ediliyor. DUS sonuçları 2019 açıklandı mı? DUS sonuçları 2019 sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

DUS SONUÇLARI AÇIKLADI

Kurumun resmi Twitter adresi üzerinden de aynı konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

DUS NEDİR?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif kriterlere göre seçmek için yapılacak olan bir sınavdır.

DUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

DUS Diş Hekimliği Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

657 sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86’ncı ve 89’uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

Mesleki eğitimini uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununagöre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

DUS SINAVINDA YABANCI DİL ŞARTI VAR MI?

Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Yabancı Dil Sınavı (YDS) Tespit Sınavında yüz üzerinden en az 50 almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

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