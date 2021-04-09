DUS tercih ekranı: DUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır 2021?
DUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır 2021? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''2020-DUS tercihlerini bugün başlatıyoruz.'' dedi. Binlerce adayın tercih yapacağı 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih ekranı haberimizde...
2020 yılında pandemi nedeniyle ertelenen DUS sınavı 7 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar tercihlerini ise 9 Nisan günü yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli DUS adaylarımız, 2020-DUS tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 9-15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. '' dedi. Peki DUS tercihleri nasıl yapılır 2021? İşte DUS tercih ekranı...
DUS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri 9 Nisan 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapılabilecek. Adaylar tercihlerini 15 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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DUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.