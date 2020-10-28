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DUS ve STS 2020 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

DUS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? STS diş hekimliği 2020 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? STS başvurusu nasıl yapılır? DUS ve STS başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2020? 12 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavı hakkında tüm bilgiler haberimizde...

DUS ve STS 2020 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı. Peki DUS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? STS diş hekimliği 2020 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?  STS başvurusu nasıl yapılır?

DUS VE STS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınavlara başvurular, 27 Ekim – 5 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DUS ve STS 2020 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

HES KODU ŞARTI VAR MI?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' denildi.

DUS ve STS 2020 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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