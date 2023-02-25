Dusan Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Bakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Bakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Bakic 23 Şubat 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Bakić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Bakic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Dusan Bakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Bakic'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Bakic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dusan_bakic/

Dusan Bakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Bakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Bakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Bakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2020 yılında Energetik-BGU

22 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

30 Temmuz 2021 yılında TJK Legion

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Minsk

Dusan Bakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Bakic şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Bakic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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