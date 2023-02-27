Dusan Brkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Brkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Brkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Brkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Brkovic 20 Ocak 1989 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Брковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Brkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Dusan Brkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Brkovic'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Brkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Brkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Brkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Brkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Teleoptik

1 Ocak 2010 yılında Hajduk Kula

30 Haziran 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2010 yılında Smederevo

1 Temmuz 2012 yılında Hapoel Haifa

8 Temmuz 2013 yılında Debrecen

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2017 yılında Riga

5 Şubat 2018 yılında Diósgyőr

5 Ekim 2020 yılında Radnik

7 Nisan 2021 yılında KA Akureyri

Dusan Brkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Brkovic şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Brkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U15 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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