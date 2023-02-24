Dusan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Celar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Celar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Celar 20 Şubat 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Челар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Celar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Celar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Celar'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Celar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Celar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Celar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Celar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Brodarac U19

1 Temmuz 2014 yılında Zeleznicar B.

1 Temmuz 2015 yılında IMT Belgrad

1 Ocak 2017 yılında Jedinstvo Sur

1 Temmuz 2017 yılında FK Usce

15 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında FK Zemun

1 Ağustos 2020 yılında Sindjelic Bg

6 Ağustos 2021 yılında Smederevo

8 Eylül 2021 yılında CFR Cluj II

25 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj II

23 Eylül 2022 yılında FK Krupa

Dusan Celar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Celar şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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