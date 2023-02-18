Dusan Dodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Dodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Dodic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Dodic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Dodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Dodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Dodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Dodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Dodic 9 Mart 2004 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Додић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Dodic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Dodic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Dodic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Dodicboyu ve yaşı kaç

Dusan Dodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Dodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Dodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Dodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2021 yılında Vozdovac U19

Dusan Dodic kimdir

Dusan Dodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Dodic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dusan Dodic nereli

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