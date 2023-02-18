Dusan Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Hodzic 31 Ekim 1993 tarihinde Majdanpek şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Hodzic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Dusan Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 19 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Hodzic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2007 yılında Rad U17

1 Temmuz 2009 yılında Rad Belgrad U19

10 Ağu 2011 yılında FK Palic Koming

7 Ağu 2012 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Mladost Obarska

1 Temmuz 2014 yılında Velez Mostar

30 Ocak 2015 yılında Mladost Obarska

15 Temmuz 2015 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2016 yılında FK Sarajevo

15 Ocak 2019 yılında Celik Zenica

10 Haziran 2019 yılında FK Sarajevo

19 Ağu 2021 yılında Radnik

Dusan Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Hodzic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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