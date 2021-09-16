2014 - 2016 yılları arasında ülkemizde Anadolu Efes takımının da koçluğunu yapan Sırbistan ve Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic'in hayatını kaybettiği yönünde haberler bir anda gündeme düştü. Bunun üzerine sporseverler ise deneyimli koçun biyografisini merak etmeye başladı. Peki Dusan Ivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Dusan Ivkovic öldü mü, neden öldü? İşte cevaplar...

DUSAN IVKOVIC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 1943 tarihinde Belgdar’ta doğan Dusan Ivkovic, profesyonel olarak basketbol oynamış ve 1958-1968 yılları arası Yugoslav Ligi takımı Radnički kulübünde forma giymiştir. Basketbol kariyerini sonlandırdıktan sonra koçluk yapmaya başlayan Dusan Ivkovic; Radnički, Partizan, Aris, Šibenik, Vojvodina, Panionios, Olympiacos, CSKA Moskova ve Dinamo Moskova gibi takımları çalıştırdı. 1997 yılında ise Euroleague'de yılın koçu seçilme başarısını gösterdi. Deneyimli koç, 1997 ve 2012 yıllarında Olympiacos ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 78 yaşındaki çalıştırıcı, 2014 - 2016 yılları arasında da Anadolu Efes'i çalıştırdı.

DUSAN IVKOVIC ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından alınan bilgilere göre efsane koç hayatını kaybetti. Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise Ivkovic'in, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da bir süredir hastanede yattığı, burada hayata gözlerini yumduğu ifade edildi.