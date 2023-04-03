Dusan Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dusan Juric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Juric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.