Dusan Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dusan Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dusan Juric 7 Temmuz 2005 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dusan Juric Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Juric'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dusan Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dusan Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2022 yılında Spartak U19
Dusan Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dusan Juric şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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