Dusan Komljenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Komljenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Komljenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Komljenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Komljenovic 24 Mayıs 1995 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Komljenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Komljenovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Komljenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Komljenovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Komljenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Komljenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Komljenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Komljenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2016 yılında B. Banja Luka

5 Ağustos 2016 yılında Kozara Gradiska

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2018 yılında Kozara Gradiska

26 Temmuz 2019 yılında FK Jedinstvo Zeravica

12 Şubat 2020 yılında Sloga Doboj

1 Temmuz 2021 yılında Mrkonjic

20 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

Dusan Komljenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Komljenovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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