Dusan Kuciak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Kuciak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Kuciak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Kuciak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Kuciak 21 Mayıs 1985 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Kuciak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Kuciak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dusan Kuciak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 3 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Dusan Kuciak'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dusan Kuciak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Kuciak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dusan Kuciak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Kuciak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2003 yılında MSK Zilina

1 Ocak 2005 yılında West Ham

30 Haziran 2005 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2008 yılında FC Vaslui

1 Ağustos 2011 yılında Legia Varşova

1 Şubat 2016 yılında Hull

3 Şubat 2017 yılında Lechia Gdansk

Dusan Kuciak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Kuciak şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Kuciak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 12 numaralı formasıyla 10 Aralık 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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