Dusan Lagator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Lagator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Lagator kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Lagator ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Lagator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Lagator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Lagator kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Lagator Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Lagator adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Lagator Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Lagator 29 Mart 1994 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Душан Лагатор şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Lagator Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Dusan Lagator, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Lagator'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Lagator Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Lagator isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Lagator Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Lagator futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Mladost

1 Ocak 2016 yılında Čukarički

1 Ocak 2018 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2018 yılında Čukarički

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

11 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

29 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Dusan Lagator kimdir

Dusan Lagator Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Lagator şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cetinje

Dusan Lagator Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Dusan Lagator nereli

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