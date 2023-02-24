Dusan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Markovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Markovic 3 Nisan 1998 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Марковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Markovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Dusan Markovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Markovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dusan Markovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markovicdusan26/

Dusan Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zarkovo

30 Haziran 2017 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

4 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

17 Ocak 2022 yılında Metalac

2 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

Dusan Markovic kimdir

Dusan Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Markovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Dusan Markovic nereli

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