Dusan Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Milovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Milovanovic 9 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Миловановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Milovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Milovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Milovanovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Milovanovicboyu ve yaşı kaç

Dusan Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Milovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Milovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2021 yılında Kragujevac U19

30 Haziran 2021 yılında Metalac U19

13 Ağu 2021 yılında Takovo Milanova

31 Aralık 2021 yılında Metalac U19

1 Ocak 2022 yılında Metalac

11 Şubat 2022 yılında Takovo Milanova

30 Haziran 2022 yılında Metalac

Dusan Milovanovic kimdir

Dusan Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Milovanovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dusan Milovanovic nereli

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