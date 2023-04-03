Dusan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dusan Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dusan Pavlovic 19 Mayıs 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dusan Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Pavlovic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Dusan Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dusan Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19
27 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Dusan Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dusan Pavlovic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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