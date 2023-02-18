Dusan Pecarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pecarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Pecarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Pecarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Pecarski 2 Ocak 2003 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Пецарски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Pecarski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Dusan Pecarski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Pecarski'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Pecarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Pecarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Pecarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Pecarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

2 Ekim 2020 yılında IMT Belgrad U19

30 Aralık 2020 yılında Graficar U19

5 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

9 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Dusan Pecarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Pecarski şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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