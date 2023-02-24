Dusan Puletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Puletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Puletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Puletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Puletic 5 Ocak 1989 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Пулетић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Puletic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Puletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Puletic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Puletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Puletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dusan Puletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Puletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında IMT Belgrad

1 Temmuz 2009 yılında Dobanovci

1 Ocak 2010 yılında FK Bezanija

1 Ocak 2014 yılında Radnik

1 Temmuz 2014 yılında BSK Borca

24 Ağustos 2016 yılında Kolubara

1 Ocak 2017 yılında Macva

14 Ocak 2020 yılında Metalac

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

9 Ocak 2022 yılında Leotar Trebinje

Dusan Puletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Puletic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.