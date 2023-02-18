Dusan Punosevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Punosevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Punosevac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Punosevac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Punosevac 28 Temmuz 1991 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Пуношевац şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Punosevac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Punosevac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dusan Punosevac'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Punosevac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Punosevac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Punosevac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Punosevac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kopaonik

30 Haziran 2011 yılında Napredak

1 Temmuz 2011 yılında FK Trstenik

30 Haziran 2012 yılında Napredak

14 Temmuz 2012 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Sloga 33

1 Temmuz 2014 yılında Donji Srem

1 Ocak 2015 yılında Napredak

1 Ağu 2015 yılında Timok Zajecar

1 Temmuz 2017 yılında FK Trstenik

1 Temmuz 2018 yılında Trayal

Dusan Punosevac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Punosevac şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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