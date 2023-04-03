Dusan Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Ranisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dusan Ranisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dusan Ranisavljevic 8 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dusan Ranisavljevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Dusan Ranisavljevic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dusan Ranisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dusan Ranisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dusan Ranisavljevic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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