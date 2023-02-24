Dusan Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Ristic 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Ristić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Ristic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Ristic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına - tarihinde katılmıştır. Dusan Ristic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Ristic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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