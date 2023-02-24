Dusan Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Ristic 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Ristić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Ristic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dusan Ristic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Ristic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Ristic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Po­dri­nje

16 Ocak 2023 yılında Radnik Bijelj.

Dusan Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Ristic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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